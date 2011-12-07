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В Казани начнется с минуты молчания матч «Рубин» — «ЦСКА

Скончался Диего Марадона накануне от сердечного приступа.

Проходящий в Казани матч между «Рубином» и ЦСКА в память известного аргентинского футболиста Диего Марадоны начнется с минуты молчания. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Легендарный футболист посещал столицу республики во время проходящего чемпионата мира по футболу в 2018 году. Находясь в статусе почетного гостя ФИФА, он наблюдал за игрой сборных Аргентины и Франции, проходящей на стадионе «Казань Арена».

Скончался Диего Марадона в своем доме в городке Тигре близ Буэнос-Айреса накануне, 25 ноября, от сердечного приступа. 

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