В Мамадыше готовятся открыть Музей мамы

По достопримечательностям он, возможно, тоже скоро сможет соперничать со многими известными городами. Туристам здесь есть что посмотреть: старые купеческие дома и благоустроенные улицы, живописная природа, а также есть что попробовать — мамадышские сыр и рыбу. А скоро рядом с городским краеведческим музеем появится еще одна достопримечательность — Музей мамы.

Проект по его созданию презентовали в прошлом году на финальной выставке лучших проектов IX Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей». По одной из легенд название города появилось от слов сына, произнесенных своей матери. После разорения города Болгар Тамерланом в XIV веке его население начало искать себе новое пристанище. Дорога была долгая и тяжелая. Люди очень устали, проголодались и остановились на месте будущего поселения. Среди них были мама с сыном. Мама упала без сил и не смогла встать. Сын пытался привести ее в чувство, повторяя: «Мама, дыши, мама, дыши!». Их попутчики решили остаться на этом месте, чтобы не разлучать маму и сына. С тех пор это место получило название Мамадыша.

Глубокий смысл легенды лег в основу идеи проекта первого Музея мамы в Республике Татарстан. Музей должен рассказать об образе мамы на примере таких женщин, как мать-героиня Фатиха Ахмадиева, уроженка деревни Средние Кирмени Мамадышского района. В двух войнах, Гражданской и Великой Отечественной, эта женщина потеряла всех своих восемь сыновей. Памятник, посвященный Фатихе Ахмадиевой и скорбящим матерям всех национальностей, как символ материнского величия, установлен сейчас на Аллее героев Мамадыша.

В республике пока еще нет специального музея, посвященного семейным ценностям и образу женщины-матери. Инициатор проекта — глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Над воплощением идеи работает команда единомышленников из АНО «Совет событийного туризма РТ» и Мамадышского краеведческого музея. Музей планируется разместить в старинном здании постройки XIX века. Сбор экспонатов уже начался.

Как пояснила гендиректор АНО «Совет событийного туризма РТ» Эльмира Ахметова, сейчас идут работы по реализации проекта. Получены средства в рамках выигранного гранта от Минэкономики РТ на создание экспозиции музея. Частичное финансирование осуществляется Фондом социального развития «Память». Для полной реализации проекта идут поиски средств и продолжается сбор экспонатов.

Проект «Музей мамы» является важным не только для сохранения семейных традиций и ценностей, но и для развития туризма в Мамадышском районе. Любой заинтересованный этой темой может передать свои предложения по проекту сотрудникам Мамадышского краеведческого музея.

Эльвира РЫСАЕВА, слушатель школы стажера