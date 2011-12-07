В Татарстане начались клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона»

В Татарстане начались пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“, разработанная научным центром „Вектор“ Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — уточняется в сообщении.

Медицинские учреждения набирают добровольцев старше 18 лет для исследования. Отмечается, что в отборе примут участие 4 тыс. человек, из которых до испытаний допустят только 3 тыс. человек.