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В Высокогорском районе захоронили солдата Великой Отечественной войны

Александр Ефимов погиб в боях под Сталинградом. Ему было всего 19 лет. С 1942 года он считался пропавшим без вести.

Отряд поисковиков Волгоградской области на местах боев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов обнаружили останки солдата. По сохранившемуся медальону удалось установить его имя. Это Александр Семенович Ефимов, уроженец деревни Пермяки Высокогорского района Татарстана. С 1942 года он считался пропавшим без вести.Поисковики разыскали двух его племянниц, которые живут в Казани. Военный комиссар Высокогорского района Александр Найденов организовал их поездку в Волгоград, на место гибели солдата.

Останки Александра Ефимова были перезахоронены со всеми военными почестями на кладбище в его родной деревне. Об этом рассказал Председатель Ассоциации «Клуб Воинской Славы» Михаил Черепанов.


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