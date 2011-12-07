Нелегальная «Крейцерова соната» в бороде Толстого

В дни празднования 190-летия великого русского писателя Национальный музей РТ знакомил посетителей не только с биографическими данными рода Толстых в Казани и Казанском крае, но и с музейными коллекциями, экспонатами, мемориальными предметами, связанными с его жизнью и творчеством.Гостям музея были представлены альбом акварелей журнала «Север», выданный подписчикам в виде бесплатной премии в 1893 году, шрифтовый портрет Толстого одесского художника С.Б.Хазина, нелегальный список «Крейцеровой сонаты», коллекция фарфоровых настенных тарелок с иллюстрациями к «Войне и миру», предметы из собрания ученого-толстоведа К.Н.Ломунова, другие эксклюзивные экспонаты. Расскажем о некоторых из них.К 100-летию Бородинской битвы и победы России в Отечественной войне 1812 года заводы Товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова выпустили юбилейный ассортимент, в который входили парадные вазы, сервизы, бокалы, стопки, кружки, чайные пары с военной символикой, портретами героев войны, декоративные настенные тарелки из фарфора с миниатюрами картин русских и зарубежных художников-баталистов Василия Верещагина, Александра Кившенко, Юлиана Фалата, Альбрехта Адама и других.Откровенные суждения Толстого по вопросам любви, брака, нравственности, эмансипации, общества во многом расходились с официальной идеологией, поэтому публикация в 1890 году повести «Крейцерова соната» в журнале или отдельным изданием была запрещена цензурой. Только после личной встречи жены писателя Софьи Андреевны с Александром Третьим император неохотно разрешил опубликовать повесть в 13-м томе собрания сочинений Толстого в 1891 году. Но публика ждать не хотела...Черновые варианты еще не допущенного к печати произведения, просочившиеся в народ благодаря медвежьей услужливости кого-то из друзей Толстого, переписывались сотнями и тысячами экземпляров. «Крейцерова соната» распространялась с неимоверной скоростью в литографированных изданиях и нелегальных списках. Эти списки переходили из рук в руки, переводились на другие языки. В книжных магазинах они уже стоили по 10 - 15 рублей за экземпляр. Графиня Толстая, занимавшаяся издательскими делами мужа, была недовольна таким положением дел, так как теряла доход. Один из нелегальных списков запрещенного цензурой сочинения графа Л.Н.Толстого «Крейцерова соната» был подарен Национальному музею РТ в 185-ю годовщину со дня рождения писателя заслуженным деятелем искусств РТ, бывшим заведующим музеем театра им. В.И.Качалова Юрием Алексеевичем Благовым. Ему в свою очередь рукопись передала внучка известного в культурной среде Казани литературоведа, профессора, заведующего кафедрой западноевропейской литературы Казанского педагогического института Германа Федоровича Линсцера (1874 - 1946) Ася Игоревна Линсцер.Посетители с благоговением рассматривали тетрадь, состоящую из 190 страниц, на 187 из которых аккуратнейшим почерком неизвестным каллиграфом были переписаны повесть и «Послесловие» к ней. И наверное, каждый задавал себе вопрос: сколько дней и ночей провел этот человек за этим подвижническим трудом, что двигало им?Под влиянием «Крейцеровой сонаты» возникло немало критических, художественных, публицистических произведений. Самым оригинальным на литературном олимпе был, пожалуй, шрифтовый портрет Толстого, изданный С.Б.Хазиным. Художник-оригинал, пожелавший сделать сочинение графа более доступным для читающей публики, разместил на оттиске размером 71 на 51 см на бороде, усах и блузе Льва Толстого 13-ю главу «Крейцеровой сонаты», состоящую из более 9 тысяч слов.Количество букв в них достигало 80 тысяч! План Хазина состоял в том, что, написав текст на портрете, он сможет сделать повесть доступной читателям. На самом деле прочитать такой текст практически было невозможно, как и понять, где начало главы, а где ее конец.Недавно коллекционное собрание по толстовской тематике пополнилось новыми экспонатами, связанными с именем близкого к дому Толстого человека. Графин и подушка, полученные от сестер Каулиных (Москва), по легенде достались им от В.В.Чистякова, который был близким другом В.Г.Черткова - последователя Льва Николаевича Толстого.