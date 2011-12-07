Присуждение стипендии мэра - признание заслуг и кредит доверия

«Сегодня в этом зале собралась интеллектуальная элита нашего города. Я смело называю вас так, несмотря на ваш юный возраст и на то, что, я уверен, самые большие достижения у вас еще впереди. Вы уже достигли больших высот, каждый на своем поприще, и сделали яркую заявку на свою уникальность. Поэтому я с большим трепетом отношусь к участникам конкурса на соискание именной стипендии мэра Казани», - обратился к собравшимся градоначальник.В этом году на соискание стипендии была подана 221 заявка. Авторы 71 из них прошли в очный этап. Победителями его стали 38 человек: 16 аспирантов, получившие по 30 тысяч рублей, 20 студентов вузов, получившие по 20 тысяч рублей, и 2 студента колледжа, поощренные стипендией в 10 тысяч рублей каждый.«Присуждение стипендии - это не просто признание заслуг, это наш кредит доверия, который требует от нас высокой ответственности в выборе победителей. Поэтому вдвойне приятно, что ежегодное знакомство с новыми участниками конкурса подтверждает мою уверенность в будущем нашего города. Я вижу, что Казань не оскудевает умами, талантами и вдохновляет на дальнейшую работу на благо нашего города и его жителей. Мы не стоим на месте и уверенно движемся только вперед», - отметил Ильсур Метшин.С 2003 года именной стипендией поощряются также учащиеся детских музыкальных и художественных школ и школ искусств, которые получают отличные отметки и являются участниками и победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. В этом году мэр Казани поощрил стипендией в 10 тысяч рублей за отличную учебу и творческие достижения 30 воспитанников школ города. Именная стипендия мэра Казани присуждается ежегодно в преддверии Нового года начиная с 1994 года. На конкурсе оцениваются итоги учебной и научно-исследовательской работы студентов и аспирантов за прошедший год. Каждый год премию получают порядка 70 выдающихся представителей молодежи.