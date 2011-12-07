В новогоднюю ночь в Татарстане будут дежурить 1700 полицейских. Об этом сегодня на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в РТ рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ Фяргат Мухаметзянов.«Для обеспечения правопорядка и безопасности в день открытия елочных городков задействуются более 1200 сотрудников органов внутренних дел, в ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить более 1700, на Рождество более 900. В ежедневном режиме в елочных городках будут дежурить более 300 сотрудников полиции», – сообщил Фяргат Мухаметзянов.Также будут дополнительно привлекаться военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и члены добровольных народных дружин, добавил замначальника полиции.