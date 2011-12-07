«Зеленый фитнес» вывел на зарядку весь Татарстан

В Казани записали флешмоб В казанском спорткомплексе «Мирас», на главной городской площадке фестиваля, мероприятие началось с вопроса ведущего: «Чем отличается фитнес от любого другого вида спорта?» А руководитель проекта «Зеленый фитнес» Мурат Димитров поздравил всех с этим событием. - Мы проводим фитнес-тренировку на всю республику, - сказал он. - Планировали это мероприятие полтора года. Сегодня с нами будет заниматься весь Татарстан. Вы станете частью этого большого спортивного праздника. Участники увидели на экране прямые включения из районов РТ, где одновременно на зарядку вышло множество людей. Хедлайнерами фестиваля стали заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина и группа «Интонация». Затем началась тренировка.На сцену вышли тренеры, которые провели для участников интенсивную разминку, познакомили с программой упражнений по тай-бо, организовали танцевально-спортивный зумба-марафон. Это была самая долгая и подвижная тренировка, финалом которой стала запись флешмоба. Расслабиться и восстановить дыхание помогла тренировка по йоге. Здоровые телом и духомБольшинство участников - молодые люди, студенты. Были и те, кто пришел с детьми. Регина, 31 год: Мы с семилетней дочкой ходим на «Зеленый фитнес» с прошлого лета. Об этом проекте узнали случайно: увидели публикацию у знакомых на страничке в соцсети. Сходили на занятие и быстро втянулись. Дочку бывает не с кем оставить, поэтому мы ходим вместе, ей все нравится. Очень здорово, что люди могут попробовать себя в разных направлениях, выбрать то, что им больше нравится, найти ближайшую к дому площадку и заниматься бесплатно с друзьями или детьми. Надеемся, следующим летом снова примем участие в проекте. «Зеленый фитнес» - это движение, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни посредством проведения еженедельных спортивных мероприятий в парках, скверах, на пляжах и других городских площадках. Проект реализуется в 25 городах России. С момента его запуска было проведено 2043 тренировки, в которых приняли участие более 250 тысяч человек. Занятия проводятся бесплатно и направлены на людей всех возрастов и любой физической подготовки. Организатор проекта - АНО «Корпорация активной молодежи».Тренировки проходят ежегодно с весны по осень. На них можно приходить по онлайн-регистрации на сайте проекта или без предварительной записи. В занятиях также принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Расписание тренировок на 2019 год можно будет узнать весной на сайте проекта.