В Самосырово выявлена свалка снега

Специалисты Минэкологии РТ выявили несанкционированную свалку снега в Самосырово, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. Ее площадь составила более 20 тыс. кв. метров. Специалисты взяли пробы снега для определения того, насколько опасны отходы. Для определения степени негативного воздействия на окружающую среду на этом участке весной будет проведен повторный отбор проб. По факту выявления свалки возбуждено административное дело.