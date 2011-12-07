У Лебяжьего озера в Казани появится новая лыжная база

Первый зампред ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин сообщил о возведении новой лыжной базы у казанского озера Лебяжье.

Гайсин отметил, что нынешнее строение базы уже устарело. Пока на месте установили модульную. А вот через год-полтора там появится современная новая двухэтажная лыжная база физкультурно-спортивного общества «Динамо».

По словам полковника внутренней службы, новый объект будет занимать примерно такую же площадь, как и старая база. При этом ее облик должен соответствовать концепции отреставрированной там набережной.

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