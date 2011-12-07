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Бизнесу на селе обучат в школе молодого предпринимателя

15 -17 марта Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерством по делам молодежи РТ в рамках реализации подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» организует обучение в школе молодого предпринимателя (начинающего фермера).
Обучение пройдет в Казани на базе молодежного центра «Волга». К участию приглашаются проживающие в сельской местности молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, желающие начать свой бизнес на селе, молодые фермеры, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года.В рамках школы предусмотрено обучение основам бизнес-планирования, написания и подготовки бизнес-плана.Основной целью мероприятия является обучение желающих начать свой бизнес основам предпринимательской деятельности в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела, овладение навыком бизнес-планирования и популяризация предпринимательства среди сельской молодежи.Для участия в школе необходимо до 5 марта заполнить электронную заявку. Подробности - на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
КВ
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