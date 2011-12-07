Бизнесу на селе обучат в школе молодого предпринимателя

Обучение пройдет в Казани на базе молодежного центра «Волга». К участию приглашаются проживающие в сельской местности молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, желающие начать свой бизнес на селе, молодые фермеры, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года.В рамках школы предусмотрено обучение основам бизнес-планирования, написания и подготовки бизнес-плана.Основной целью мероприятия является обучение желающих начать свой бизнес основам предпринимательской деятельности в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела, овладение навыком бизнес-планирования и популяризация предпринимательства среди сельской молодежи.Для участия в школе необходимо до 5 марта заполнить электронную заявку. Подробности - на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.