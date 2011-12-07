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Эпидемия ОРВИ в Татарстане отступает

Эпидемия ОРВИ в Татарстане отступает
По данным Роспотребнадзора РТ за прошлую неделю (с 18-24 февраля) было зарегистрировано 29 674 случаев заболеваний ОРВИ, показатель составил 79,7 на 10 тысяч населения. Заболеваемость по сравнению с позапрошлой неделей (с 11-17 февраля)  ниже уровня  на 6,1%, Но уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 30,6% .
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