Эпидемия ОРВИ в Татарстане отступает

По данным Роспотребнадзора РТ за прошлую неделю (с 18-24 февраля) было зарегистрировано 29 674 случаев заболеваний ОРВИ, показатель составил 79,7 на 10 тысяч населения. Заболеваемость по сравнению с позапрошлой неделей (с 11-17 февраля) ниже уровня на 6,1%, Но уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 30,6% .