Гульзада Руденко: Просьбу об освобождении музеев от налога на прибыль услышали спустя семь лет

Президент России Владимир Путин упомянул в послании Федеральному Собранию долгожданное освобождение учреждений культуры от налога на прибыль. Об этом сказала гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко корреспонденту ИА «Татар-информ».«Когда я слушала послание, конечно, вскочила, очень обрадовалась. Мы очень давно об этом просили, наше музейное сообщество. Еще семь лет назад мы озвучивали эту проблему Владимиру Владимировичу Путину в Саратове. Он встречался с 20 директорами музеев и музеев-заповедников», – пояснила собеседница агентства.Она добавила, что предложение об освобождении учреждений культуры от налога на прибыль и НДС также прозвучало на прошлогодней конференции в Елабуге. В начале августа Общероссийский народный фронт организовал межрегиональную конференцию, посвященную культуре и духовности.«Я уверена, что с подобными просьбами к Владимиру Владимировичу [Путину] и к Правительству Российской Федерации обращались и Союз театральных деятелей, и Союз композиторов. Обращался наш Союз музеев. Я очень благодарна тем, кто внес в послание Владимира Владимировича этот пункт. Это действительно неоценимый вклад в дальнейшее развитие культуры», – подчеркнула Руденко.Она отметила, что это большая и полезная для культуры инициатива, с которой Владимир Путин вышел в своем послании Федеральному Собранию. Важно и то, что Президент РФ заметил, что средства пойдут на повышение зарплат работников культуры, констатировала Руденко.«У нас в музее-заповеднике давно стало нормой, чтобы не менее 50% отдавать на повышение заработной платы. Остальное на развитие, на проведение наших мероприятий», – уточнила гендиректор Елабужского музея-заповедника и отметила, что за прошлый год учреждение заплатило около 200 тыс. рублей налога на прибыль.Президент России предложил полностью освободить театры, музеи и библиотеки от 20-процентного налога на прибыль. Эта льгота должна стать бессрочной. «Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, – заявил Владимир Путин. – Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки».По предварительной оценке, нововведение позволит организациям культуры ежегодно экономить 4 млрд рублей. Эти средства могут быть направлены на их развитие и повышение зарплат сотрудников.