Как в Татарстане сохраняют межнациональный мир и согласие

Руководитель исполкома АНТ Николай Владимиров рассказал, что в минувшем году Татарстан принял рекордное количество мигрантов - в республику прибыли 350 тысяч иностранных граждан. Это на 24% больше, чем в 2017 году. 28% мигрантов приезжают для трудоустройства, 12% - получить образование. Большинство иностранцев целью приезда указывают «частный визит». В Татарстане делается все возможное для социальной адаптации каждого человека на новом для него месте. На данный момент в Татарстане работают 19 филиалов и представительств Ассамблеи народов РТ. В 2018 году местные отделения появились у 9 национально-культурных автономий в 6 муниципальных районах. В 2019 году планируется открытие Дома дружбы народов в Альметьевске, Апастово, Мамадыше, Чистополе, Елабуге. Как подчеркнул директор Дома дружбы народов РТ, депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов, в мае 2019 года будет отмечаться 20-летие со дня создания Дома дружбы народов Татарстана. Это серьезная юбилейная дата, и итоги работы Дома дружбы еще раз убеждают в том, что в свое время было принято верное решение о создании подобного учреждения. Дом дружбы народов РТ - инициатор и организатор множества культурных, просветительских программ, фестивалей, выставок, конкурсов, концертов, мастер-классов, творческих встреч. Не так давно стартовал уникальный проект для школьников «Уроки дружбы и согласия». Выездные уроки уже состоялись в нескольких школах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Интересно, что именно после этих уроков многие дети приходят в творческие коллективы Дома дружбы и многонациональную воскресную школу. Тем, кто готов проводить «Уроки дружбы и согласия» в школах, специалисты Дома дружбы могут предоставить разработанные ими необходимые материалы, методические рекомендации. Директор многонациональной воскресной школы Майя Хухунашвили рассказала, что сейчас в школе работают 23 отделения: 20 национальных и отделения вокала, хореографии и иностранных языков. В этом учебном году добавились три новых отделения: мордовское, дагестанское и киргизское. Всего в МВШ проходят обучение более 400 человек. Серьезная проблема, с которой сталкивается школа, - квалификация педагогов национальных языков. По Федеральному закону «Об образовании» преподаватель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». Но, к сожалению, не у всех национальных культурных автономий есть возможность найти такого педагога для преподавания родного языка. Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров в своем докладе особое внимание уделил вопросам профилактики межнациональных конфликтов среди молодежи. Он отметил, что выстроена системная работа с молодежными движениями национально-культурных автономий, открыто 10 представительств в муниципальных районах республики, а также ведется комплексная работа по адаптации иностранных студентов. На данный момент в республике учатся более 17 тысяч парней и девушек из 115 стран мира. Молодежное крыло Ассамблеи народов Татарстана предоставляет им возможность пообщаться с представителями других национальностей, познакомить всех с традициями, культурой своей страны, а также знакомит иностранных студентов с культурой народов, проживающих в Татарстане: для ребят организуются экскурсии в Болгар, Свияжск, Билярск, Елабугу. Студенты выкладывают в соцсетях фотографии, информацию на родном языке об этих исторических местах. Так о нашей республике узнают много людей по всему миру. - Наша с вами совместная работа многогранна, это продолжение наших общих усилий во имя дружбы народов и единства России. Мы видим работу, которая проводится в Татарстане, и очень ею гордимся. То, что вы делаете в муниципальных районах, - тоже очень важно. Мы всегда вашу республику ставим в пример, - подчеркнул заместитель председателя Совета - председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, который принял участие в работе заседания. - Вы знаете, что 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Нас это обязывает к большой работе, чтобы сохранять языки, культуру, самобытность разных народов, проживающих в многонациональной России.