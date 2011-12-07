Перейти на цифровое ТВ помогут обученные волонтеры

Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ, обучающие курсы для волонтеров по вопросам установки и настройки пользовательского оборудования для приема цифрового телевещания стартовали в Татарстане с середины февраля. В общей сложности до конца мая их пройдут 1,5 тысячи человек, специально отобранных в муниципальных образованиях и городских округах.На сегодняшний момент такое обучение проходит в Новошешминском, Бавлинском, Муслюмовском, Заинском, Дрожжановском и Балтасинском районах республики. По окончании четырехчасовой учебной программы, разработанной ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть», каждому обученному волонтеру выдается специальное удостоверение, которое дает ему право на оказание помощи населению в подключении цифрового телевидения. Обратиться к их помощи татарстанцы смогут через республиканский контакт-центр по переходу на цифровое ТВ, который начнет функционировать уже в апреле.Татарстану 3 июня предстоит полномасштабный переход на цифровое телевещание, в рамках которого будет отключено аналоговое эфирное телевещание. С переходом на «цифру» всем жителям страны и республики станут доступны 20 бесплатных телеканалов в высоком, цифровом качестве.