Телефонная горячая линия «Женское внимание» по проблеме «Женское здоровье»

28 февраля 2019 года объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт-Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан организует очередную телефонную горячую линию «ЖЕНСКОЕ ВНИМАНИЕ».На волнующие вопросы по проблеме «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ответят депутаты, ведущие специалисты и консультанты в сфере медицинского обслуживания населения республики.Телефон горячей линии 236-00-71.Горячая линия будет работать с 09:00 до 17:00Внимание! Консультация по телефону не исключает последующего очного визита к врачу. Информация, полученная на «горячей линии», является прежде всего ознакомительной и не может быть использована в качестве замены непосредственной консультации с врачом.