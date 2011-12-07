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Телефонная горячая линия «Женское внимание» по проблеме «Женское здоровье»

Телефонная горячая линия «Женское внимание» по проблеме «Женское здоровье»
28 февраля 2019 года объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт-Милосердие» совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан организует очередную телефонную горячую линию «ЖЕНСКОЕ ВНИМАНИЕ».На волнующие вопросы по проблеме «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ответят депутаты, ведущие специалисты и консультанты в сфере медицинского обслуживания населения республики.Телефон горячей линии 236-00-71.Горячая линия будет работать с 09:00 до 17:00Внимание! Консультация по телефону не исключает последующего очного визита к врачу. Информация, полученная на «горячей линии», является прежде всего ознакомительной и не может быть использована в качестве замены непосредственной консультации с врачом.
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