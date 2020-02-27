Евгений Башкиров после ухода из «Рубина» перешел в польский клуб «Заглембе»

Полузащитник казанского «Рубина» не был вытеснен из казанского клуба — главный тренер Леонид Слуцкий пояснил, что игрок сам рассчитывал о продолжении карьеры в Европе.

И вот официальный сайт польского клуба «Заглембе» сообщил, что 28-летний Евгений Башкиров стал игроком польского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

С июня этого года Башкиров становится свободным агентом.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что «КАМАЗ» заочно проиграл на Кубке ФНЛ.