На посадку деревьев в Казани потратят 279 млн рублей

На главных, въездных и туристических улицах Казани собираются посадить 8 тысяч высокодекоративных деревьев на сумму в 279 млн рублей, сообщается на сообщает RosTender.info.

Как стало известно, администрация города проводит тендер, по итогом которого будет определена компания, которая возьмет на себя ответственность по озеленению столицы.

Планируется, что на улицах будут посажены деревья высотой от 3,5 метров. Среди них вязы, европейские липы, ели, декоративные яблони, пирамидальные тополя, остролистные клены, березы и другие.

Всего будет высажено более 8 тысяч деревьев, большинство из них перепадет на долю Советского района – свыше 2600 штук. Также в список озеленения вошли улицы Баумана, Вишневского, Большая Красная, Гоголя, Карла Маркса, Достоевского, проспект Победы, Аметьевская магистраль, Сибирский тракт и многие другие в семи районах города.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 6 марта. Согласно условиям администрации, посадка саженцев должна быть завершена к концу 2020 года.