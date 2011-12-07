Скандинавская ходьба - это осанка, упор на палки и море позитива!

Давно хотела попасть на тренировку с профессиональным тренером, чтобы понять, правильно ли хожу с палками? Оказалось, этим новым видом спорта я уже несколько лет занимаюсь не так, как надо! Но обо всем по порядку.

В одну из пятниц, вытащив себя из постели с утра пораньше, спешу к 9 часам в парк возле ДК химиков. Там согласно объявлению для всех желающих проводилось в тот день очередное занятие с тренером. Несколько дам с палочками двигаются в том же направлении, что и я. В такую рань в парке не была ни разу. Удивительно, как много здесь в это время оздоравливающегося и спортивного народа! Меня то и дело обгоняют бегуны и лыжники. На спортплощадке молодые мужчины качаются на тренажерах. Но больше всего тех, кто спешит с палками в руках на футбольное поле. Сюда, словно ручейки в реку, тренирующиеся стекаются со всех сторон на сеанс оздоровительной ходьбы.

В группе палочников, в которой насчитала более 20 человек, не только бабушки-активистки, но и бодрые дедушки, молодые мужчины, женщины и супружеские пары среднего возраста. По их радостным приветствиям понятно, что многие здесь завсегдатаи. Они успели не только подружиться, но и создать в ватсапе свою группу. Ровно в 9 на футбольное поле подходит тренер Сергей — жизнерадостный и позитивный молодой человек.

Тренировка начинается с разминки с использованием наших палок. Никогда бы не подумала, что с ними можно делать столько разнообразных, а главное полезных упражнений! Сначала мы поочередно разминаем кисти, шею, руки и предплечья. Затем переходим к позвоночнику и тазобедренным суставам. Здорово! Легкий морозец освежает дыхание. Солнце рассыпается по снегу тысячами искр. А мы дружно машем руками и ногами, делаем приседания и растяжку.

— Не стесняйтесь, вливайтесь в наши ряды! — приглашает тренер неорганизованных палочников, которые в нерешительности поглядывают на нас.

Те с готовностью встают в круг. И вот уже старички отправляются отмерять два больших круга по заснеженным аллеям парка. А новички окружили тренера, дабы получить инструкцию по правильному хождению. По его приказу мы встаем, как в солдатском строю: прямо, руки по швам.

— Запомнили это положение? Вот такой всегда должна быть ваша осанка во время ходьбы, — учит тренер.

Под его пристальным наблюдением мы пока не спеша ходим по полю, опустив руки и волоча за собой палки. Запоминаем вторую важную деталь: при скандинавской ходьбе не нужно сгибать руки в локтях. Они при ходьбе всегда прямые, поднимают палки не выше 45 градусов и поочередно опираются на них. Пробую. Ничего не получается! Тело упрямо пытается ходить так, как передвигалось много лет. В какой-то момент понимаю, в чем секрет этого вида спорта, исправляю свою ошибку. И с восторгом замечаю, что ходить правильно намного легче и быстрее! Отталкиваясь палками от земли, ты летишь, как на лыжах.

Поставив новичков «на палки», тренер разрешает и нам отправиться вслед за старичками. В ходьбе строем — тоже своя приятная особенность. Рядом румяные лица и веселый смех: «Вот как, оказывается, ходить нужно!» Ощущаю, что при быстрой ходьбе радуются и ликуют все клеточки моего организма. Куда девались шум в ушах и боль в пояснице! Голова ясная, настроение отличное. Хочется ходить как можно дольше, демонстрируя мамочкам с колясками и многочисленным собачникам, как можно радоваться каждому движению на свежем воздухе. Никогда не сравню эту тренировку с той, что провожу в спортзале.

Наши занятия завершаются упражнениями на расслабление. Они тоже с палками, но движения уже более медленные и как бы зависающие, направленные на растяжку всех мышц. Жаль, что час занятий пролетел так быстро! В следующую пятницу непременно приду сюда на тренировку еще раз и попробую уговорить мужа.

Автор: Людмила ИВАНОВА

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