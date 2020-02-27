Татарстанские блогеры поддержали россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess

Татарстанские блогеры поддержали россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess. Пациентам привезли татарские национальные блюда и открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Все подарки оставили в специальном пункте для приема посылок и передач пациентам.

Напомним, что россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess находятся под постоянным наблюдением врачей в отдельном изолированном боксе, все необходимые условия для них созданы.

Медперсонал также живет в карантинном помещении вместе с пациентами.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанском кремле попросили воздержаться от спекуляций о коронавирусной инфекции.