В казанском кремле попросили воздержаться от спекуляций о коронавирусной инфекции

Сегодня в Кабинете министров состоялся брифинг, на котором попросили воздержаться от спекуляций о коронавирусной инфекции и не верить слухам, которые передаются в социальных сетях. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

«Что только не пишут. Мы очень рассчитываем на помощь СМИ для разъяснения информации, которая действительна есть на сегодняшний день» - сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Пока ситуация остается прежней. Все восемь человек находятся на карантине в отдельных боксах. Состояние у всех удовлетворительное, кашля, насморка и повышенной температуры не наблюдается. Дальнейшее пребывание в больнице определит медицинский консилиум, сообщила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанской больнице россиянам с лайнера Diamond Princess выдали планшеты для связи с родными.