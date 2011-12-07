В Татарстане создадут пять новых ООПТ

Сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по биологическим ресурсам сообщили о завершающейся стадии проектов по созданию пяти новых особо охраняемых природных территорий, пишет ИА «Татар-информ».

По словам председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Федора Баткова, как только права перешли в органы госуправления, площадь особо охраняемых природных зон в республике увеличилась на 389%, что превышает значение за последние 17 лет.

В 2019 году в республике было создано пять новых ООПТ площадью более 43 тысяч га. Самым знаковым стал проект «Волжские просторы». Сегодня в Татарстане насчитывается 186 особо охраняемых природных территорий. Они занимают 6,3% от площади республики.

Также на заседании присутствовал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он попросил рассмотреть возможность предоставления грантов рыбодобывающим организациям. А также уделить особое внимание работе по организации экологического туризма на ООПТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что также казанские ученые предложили список особо охраняемых территорий.