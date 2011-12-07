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В татарстанских школах стартует проект «Живые письма»

В учебных заведениях республики прочитают солдатские письма.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне к проекту «Живые письма» присоединятся школы Татарстана. В образовательных учреждениях республики школьники будут читать солдатские письма. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на брифинге в Кабмине РТ.

Во всех муниципальных образованиях республики в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут патриотические мероприятия.

Осуществление данного проекта производиться в четвертый раз. По словам Юлии Адгамовой, в этом году произойдет расширение проекта и выход в школы. При прочтении этих писем школьники смогут погрузиться в историю того времени.

КВ
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