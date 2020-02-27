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Жительницы татарстанских сел смогут получить 100 тыс. рублей за третьего ребенка

Теперь они станут получать единовременные выплаты при рождении третьего ребенка, а также всех последующих.

Жительницы Татарстана, проживающие в селах и ПГТ, теперь смогут рассчитывать на дополнительную меру социальной поддержки, пишет ИА «Татар-информ».

Кабмин РТ вынес постановление, согласно котором они станут получать единовременные выплаты при рождении третьего ребенка, а также всех последующих. Ранее женщинам до 25 лет, проживающим в сельской местности не менее трех лет, выплачивалось по 50 тыс рублей при рождении первенца.

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