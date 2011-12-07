В Татарстане известкуют сельскохозяйственные земли

16 районов РТ приступили к процессу внесения в грунт специальных добавок для снижения уровня кислотности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Данная процедура позволит аграрникам добиться более высоких урожаев. К слову, кислая почва — индивидуальная особенность нашего региона, служащая основным препятствие для выращивания отменного урожая.

Среди районов, уже занявшихся известкованием, такие, как Арский, Буинский, Заинский, Нурлатский, Сабинский и прочие. В течение нынешнего года планируется произвестковать 80 тыс. га республиканских земель.

В настоящий момент уже вывезено более 73 тысяч тонн извести и обработано почти 4 тысячи га.

Все технические средства, которые вносят удобрения, снабжены специальным GPS — устройствами, дозволяющими осуществлять надзор за внесением извести на возделываемые участки земли. Помимо прочего, запущено испытание сервиса, созданного в РИВЦ, позволяющего отслеживать не только момент внесения извести, но и вывоза извести без присутствия наблюдателя.