Вековая история: взгляд из Королевства Бельгии

Сегодня предоставляем слово зампредседателя Союза татар Бельгии Регине Валеевой.

Регина родилась в Казани и полжизни прожила в Европе. Более 10 лет назад стала соучредителем Союза татар Бельгии — организации, объединяющей соотечественников в Королевстве Бельгии.

— Назовите 3 — 5 имен татарских государственных деятелей, представителей культуры, науки, спорта, которые, на ваш взгляд, оставили значимый след в современной истории Татарстана?

— Сложно ограничиться 3 — 5 именами. Судьбоносным моментом современной истории республики стала разработка и принятие Конституции РТ, при этом трудно переоценить роль первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Он внес значимый вклад и в становление Российской Федерации, задав тон вопросам национальной политики и суверенитета субъектов РФ. Шаймиев объединил татар, живущих за пределами республики. При его содействии был создан Всемирный конгресс татар, который до сих пор успешно способствует сохранению национальной культуры за рубежом и в регионах России.

Действующий Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов уделяет много внимания развитию экономического потенциала РТ и внедрению в жизнь эффективных инновационных технологий.

Выдающимся политиком, внесшим вклад в современную историю Татарстана, является Фарид Хайруллович Мухаметшин. Он стал уважаемым в Европе политическим деятелем. Когда татарстанский государственный деятель становится почетным членом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, ставит в пример республиканский опыт в комитетах СЕ, с его мнением считаются при составлении европейских хартий, то растет статус всего Татарстана. Мне, когда я была студенткой в вузах Европы, повезло в разные годы принимать участие в обучающих программах в Совете Европы, присутствовать на заседаниях ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), и я видела, с каким уважением относятся к Фариду Хайрулловичу в Страсбурге.

Хотелось бы отметить деятельность заместителя премьер-министра РТ — Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Равиля Ахметшина, министра спорта Татарстана Владимира Леонова, председателя Государственного комитета РТ по туризму Сергея Иванова. Среди деятелей искусства нельзя не отметить актрису Чулпан Хаматову. Вдохновляющим является и пример Аиды Гарифуллиной, ставшей первой татаркой, сыгравшей в голливудском фильме, а главное, покорившей крупнейшие оперные залы мира.

— Какие 3 — 5 исторических событий за последние 100 лет оказали особое влияние на развитие Татарстана?

— Открытие и промышленная разработка Ромашкинского нефтяного месторождения близ Бугульмы в 1948 году. Помню уроки географии в казанской школе № 139, где учительница Нина Васильевна показывала нам нефть в пробирках и рассказывала о ценности этого события для республики.

Основание в 1969 году автомобильного завода КАМАЗ в Набережных Челнах. КАМАЗ — гордость российского автопрома. А команда «КАМАЗ-Мастер» своими победами в легендарных ралли-марафонах «Дакар», ралли-рейдах «Шелковый путь» демонстрирует надежность, прочность, мощность татарстанской техники.

Внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского кремля, острова-града Свияжска и великого Болгара обеспечит сохранение этих памятников истории на века.

Мне посчастливилось быть очевидцем того, как Казань получила право на проведение Универсиады-2013. Финальный тур и объявление результатов борьбы за право проведения чемпионата проходили в Брюсселе в мае 2008 года. Помню, как Рустам Минниханов выступал на английском языке, и его обещание обеспечить англоязычный прием спортсменам и болельщикам стало одним из важных факторов, который убедил FISU в том, что Казань сможет достойно провести Универсиаду. А через 5 лет я побывала на Универсиаде и собственными глазами увидела, как неузнаваемо изменился мой любимый город, в котором я выросла.

— Ваши пожелания Татарстану в дни 100-летнего юбилея.

— Я от имени Союза татар Бельгии сердечно поздравляю всех жителей Татарстана со столетием республики. Татары — один из самых многочисленных народов Российской Федерации. Опыт Татарстана является примером толерантности и мирного сосуществования народов и различных религиозных конфессий. Желаю, чтобы и в будущем сохранялись и развивались взаимопонимание и сотрудничество с другими народами. Желаю и в дальнейшем успешного развития социальных программ: забота о социально ранимой категории граждан — показатель цивилизованности общества. Хотелось бы также пожелать, чтобы статус нашего национального языка и культуры укреплялся. Желаю всем жителям Татарстана счастья, мира, благополучия и процветания!