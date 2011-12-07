Татарстанских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе «Твой ход»

В Татарстане стартует конкурс «Твой ход». К участию приглашаются студенты из РТ. Оставить заявку можно до 12 июня.

Конкурс пройдёт в четыре этапа. Всего представлено 11 направлений. ТОП-50 победителей конкурса смогут получить гранты в размере 2,5 млн рублей.

Конкурс «Твой ход» проводится при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования РФ. Он призван помочь молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, а также творческий и научный потенциал.