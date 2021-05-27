Костюм за 16 тысяч, а ресторан за три: где Роспотребнадзор рекомендовал отмечать выпускные и во сколько они обойдутся

Стоимость костюма, платья и вечера

По данным сервиса SuperJob, в среднем по стране выпускной из 11-го класса обойдётся родителям почти в 30 тысяч рублей. Если смотреть только на стоимость праздничного наряда, одежда для одиннадцатиклассника в 1,5 раза дороже, чем у девятиклассника. А вот общие расходы — выше почти в два раза.

По результатам соцопроса, проведённого сервисом, наряд для выпускника девятого класса в среднем стоит 9,5 тыс. рублей, а для выпускницы — 10,4 тыс. рублей. При этом 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек не планируют покупать специальные наряды. А на организацию самого вечера в классах собирают в среднем по 6,6 тыс. рублей.

А вот костюм для одиннадцатиклассника обходится в среднем в 16 тыс. рублей, на девушку — 16,5 тыс. руб. 18% родителей юношей и 13% родителей выпускниц не планируют покупать особый наряд, а в классах в среднем собирают на вечер 11,5 тыс. рублей.

Самые дорогие выпускные в Москве: для девятиклассников это в среднем 9,5 тыс. рублей с родителей, а для одиннадцатиклассников — 16,3 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом стоимость нарядов для выпускников 9 классов выросла на 13%, а на выпускниц — на 18%. А вот наряды для одиннадцатиклассников подорожали на 3%. Расходы на сам выпускной вечер для одиннадцатиклассников почти не изменились, а для девятиклассников выросли на 11%.

Где отметить в Казани?

Бюджет проведения выпускного вечера строится, исходя из концепции и сценария. И как отмечают в агентстве Events& People, цена на выпускной в Казани варьируется в районе 300 тыс. рублей.

Event-агенства «Оригами Эвент» предлагает ориентироваться на историю школы и класса при планировании выпускного вечера, а успешность его проведения они видят в хорошем ведущем. Если нанимать его отдельно, то цена услуги стартует от 20 тыс. рублей.

Один из основных вариантов празднования — вечер в ресторане. Однако в Татарстане до сих пор действует ограничение на работу заведений до 12 часов ночи, что не всех устраивает. В Набережных Челнах, например, Роспотребнадзор уже порекомендовал детским садам и школам проводить выпускные балы на улице, при этом соблюдая все меры безопасности. Например, не более одного родителя с учеником и на каждого по 4 кв.м площади. А во время вручения аттестатов зал должен быть заполнен не менее чем на 70%. На фоне таких ограничений у выпускников и родительских комитетов растёт интерес к выездам на природу.

Казанское event-агентство «Шепард» предлагает альтернативный вариант выпускных для четвертых и девятых классов — на свежем воздухе, со спортивными и интеллектуальными играми на логику и на командное взаимодействие. Причем праздник можно провести как на территории агентства, так и пригласив организаторов на свою площадку.

«Потому что 11 класс все-таки это ресторан. 11-й класс не выходит на природу. У нас все занято полностью — у нас по три мероприятия в день, проводим каждый день», — отметили в агентстве.

«Казанские ведомости» собрали варианты, которые сегодня доступны для выпускников столицы Татарстана.

Ресторан «Sky8 Terrace& Grill» — ресторан с собственной террасой на 8 этаже, откуда открывается вид на центральную часть города. Заведение предлагает на выбор любые позиции из меню, включая алкоголь.

Адрес: Некрасова, 9

Вместимость: 90 человек

Стоимость: депозит 250 тыс. рублей при полной (разрешенной — прим.Ред.) загрузке зала.

Дополнительно: фотозона на террасе 8-го этажа с видом на центр города, охрана в здании, возможность пригласить фотографа и диджея.

Банкетный зал «Круиз» расположен на берегу Казанки, откуда открываются вид на реку и центральную часть города. Заведение предлагает на выбор любые позиции из меню, с собой можно привезти и безалкогольные напитки.

Адрес: Нижнезареченская Дамба, 1

Вместимость: до 100 человек в нескольких залах.

Стоимость: от 2,5 тыс. рублей за человека.

Дополнительно: в заведении есть несколько фотозон, как на уличном пирсе, так и в помещении, можно пригласить диджея и фотографа.

Шоу-бар караоке «Эндорфин» предлагает организовать вечеринку в честь выпускного с караоке и громкой музыкой. На выбор предлагаются любые позиции из меню и алкогольные напитки.

Адрес: ул. Тази Гиззата, 6/31

Вместимость: 100 человек

Стоимость: от 1,5 тыс. рублей за человека.

Дополнительно: за отдельную плату - фотограф, видеограф, торт, диджей, фейерверк, живая музыка, ведущий и оформление зала. Заплатив "пробочный сбор", можно привезти и свои алкогольные напитки.

«Туган Авылым» — территория, где можно провести тематическую вечеринку с диджеем, мастер-классами и шоу-программой, а также выбрать меню и принести свои напитки.

Адрес: Туфана Миннуллина, 14/56.

Вместимость: до 200 человек

Стоимость: около 1,8 тыс. рублей за человека.

Дополнительно: большая территория, где за отдельную стоимость можно организовать световые эффекты, мастер-классы, у комплекса есть свой фотограф и видеограф, готовая шоу-программа, охрана на территории.

Выпускной за городом

По мнению специалистов агентства Events& People, уличная вечеринка обойдется дешевле. Однако стоит обратить внимание на то, что в выходные дни глэмпинги и туристические базы в основном заняты молодожёнами.

Глэмпинг «Uram Camp» располагается в лесу, рядом с родником. В домиках есть собственные кухни и гриль-мангалы. Тут можно провести выпускную эко-вечеринку и отдохнуть от городской суеты.

Адрес: Зеленодольский район, Большой Кульбаш

Вместимость: около 60 человек

Стоимость: аренда всей территории в будние дни — 149 т. р., а в выходные — 175 т. р.

Дополнительно: нельзя крепкий алкоголь, баня, есть возможность пригласить диджея и фотографа, территория глэмпинга охраняется.

База отдыха «Лебяжье» находится в черте города, возле одноимённого озера. На территории базы можно арендовать домики или беседки, выбрать позиции из меню кафе или же самостоятельно приготовить блюда на мангале. можно

Адрес: Озеро Лебяжье

Вместимость: минимум 10 человек

Стоимость: аренда беседки от 4 часов, стоимость с человека - 350 рублей. Аренда корпоративного домика — 450 рублей за человека.

Дополнительно: культурная программа, фотозона.

Популярность также набирает возможность проведения «выпускного на воде», как сообщает «Оригами Эвент». Однако, здесь возникают сложности, потому что вместимость плавсредств ограничена.