Гламурно, экологично и духовно: что такое глэмпинги и когда их ждать в Татарстане

По данным Ассоциации глэмпингов России, в ноябре прошлого года их насчитывалось в стране 150. Однако по оценкам президента организации Жанны Киры — уже в этом году их будет 250, а то и больше. Также Кира сообщила, что программа развития внутреннего туризма и субсидий этого бизнеса от Ростуризма направит 60% от выделенных 1,2 млрд рублей на развитие этого вида отдыха.

Об этом президент ассоциации рассказала во время образовательной акселерационной программы по развитию экотуризма и объектов отдыха «Глэмпинг бизнес», которая началась в Казани.

Что такое глэмпинг?

Глэмпинг, или гламурный кемпинг, — это отдых на природе, но с удобствами. Он подразумевает под собой нахождение на природоохранной территории. По данным заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольги Захаровой, в США охраняемые территории посещает 318 миллионов человек в год, а в России — только 9 млн. При этом один только парк Yellowstone приносит 50 млн долларов доходов от продажи билетов. В России же такие территории собирают только 400 млн рублей.

В Национальном парке Кении один только лев как объект показа в год приносит 27 тысяч долларов. Захарова предлагает монетизировать природный капитал, однако это не должно быть браконьерство, а напротив — использовать природные ресурсы надо с заботой о них. В Татарстане, например, есть «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе, где на заповедной территории свободно ходят пятнистые олени и алтайские маралы. Захарова местами особого интереса у населения назвала именно национальные парки.

«Главное: глэмпинги, как бы они не назывались, что это гламурные кемпинги, это не про элитарность, не про престижность. Это про сообщество и шеринг. Это про то, что мы делимся чем-то с людьми, которым мы что-то даём. И они дают нам в ответ. Как и в духовном смысле, так и в товарно-материальном», — отметил управляющий партнер студии брендинга и дизайна Mossa Игорь Булыгин.

По своей сути глэмпинг — это палатки или навесы, в которых есть кровати, есть обслуживающий персонал и самое главное — прекрасные виды.

Кому интересен глэмпинг?

По заверению руководителя Департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов Татарстана» Оксаны Саргиной, любой кемпинг может стать масштабным проектом. Сейчас в законе нет его четкого определения, поэтому в него включают более широкую трактовку.

«Глэмпинги — это особый вид отдыха, который ориентирован на экологичность, на бережное отношение к окружающей среде. И в этом смысле сами глэмпинги для нас несут экопросветительскую составляющую. Сам формат организации таких объектов подталкивает гостей к более ответственному отношению, к более ответственному путешествию и пребыванию на территории», — сказала Саргина.

А пейзаж, вдобавок, призван принести человеку психическое спокойствие и равновесие.

«Недавно ученые нашли в височной доле у человека "пейзажный центр". Он действует по принципу „эйфории бегуна“. Вспомните то состояние, когда вы видите красивый пейзаж — немного спирает дыхание, это вот специальные гормоны вам выделяются для того, чтобы было красиво, вам нравилось. Собственно, они же выделяются, когда вы видите какой-то красивый вид из модуля», — заявила президент Ассоциации глэмпингов России Кира.

Однако необходимо продумывать программу, чтобы человек не уехал неотдохнувшим. Глэмпинги — это камерные проекты, завязанные на личном примере: некоторые туристы могут вернутся только потому, что им понравилось отношение от владельца бизнеса.

Программы могут включать в себя йога-туры, туры для дизайнеров, высококультурные проекты, спортивные, детские или даже для парусного спорта. Кира предположила, что Иннополис может разработать сеть научных глэмпингов. Есть также категория туристов, которые предпочитают отдыхать несколько раз в год по нескольку дней.

«Уставшего менеджера надо „отдохнуть“ принудительно. Его надо взять, погрузить в отдых, погрузить в хороший сон, в хорошее питание, в какие-то прогулки, в какие-то мероприятия. Иначе он просто не отдохнет, он схватится за телефон и не поймет, что ему делать. Он уедет с вашего проекта, и у него не создадутся положительные впечатления», — поделилась президент ассоциации.

Глэмпинг в Татарстане

Кира полагает, что экоотели и турбазы в среднем окупаются за 10-15 лет, в то время как глэмпинг может увидеть свои деньги уже через 2-3 года и потому считается выгодным бизнесом.

Саргина напомнила, что в Татарстане разрабатываются проекты по созданию двух туристических кластеров — «Камское Устье» в Камско-Устьинском районе и «Зеркала Татарстана» в Высокогорском районе.

Ожидается, что по итогам стартовавшей образовательной программы будут отобраны 10 проектов. Важно, чтобы у их авторов уже было представление об идее о проекта, наличие инвестора и земли — начнут строительство начнётся уже этим летом. Например, сейчас в Зеленодольском районе есть глэмпинг Urman Camp или «Дикая дача» в Пестречинском районе.