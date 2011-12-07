Яна Сирюкова: Кешбэк по программе поддержки школьного и студенческого туризма сделает детских отдых в России доступнее

Президент России Владимир Путин во время Федерального послания предложил реализовать проект поддержки школьного и студенческого туризма, в которой предусмотрен кешбэк на покупку путёвки в «онлайне». При покупке в офисе туроператора возврат начисляться не будет. Члены экспертного клуба выразили своё мнение по этому поводу.

По словам директора по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрея Трушникова, спрос на детский туризм в России особенно наблюдался в условиях закрытых границ, а с активацией программы кешбэка на туризм, мы обратим внимание и направим силы на восстановление инфраструктуры отдыха для молодого поколения, так как в последнее время сфера детского отдыха в России не отвечала запросам современности.

Член Общественной Палаты Республики Татарстан Яна Сирюкова отметила, что грядущим летом на территории республики будут работать 1,6 тысяч детских лагерей. На отдых школьников из бюджета РТ планируется потратить свыше 1,6 миллиарда рублей, поэтому программа детского туристического кешбэка запущена вовремя, и сможет сделать детских отдых в стране более доступным.

Своим мнением на этот счёт поделился руководитель инвестиционных проектов Руслан Цагараев. Он отметил, что по примеру программы детского туризма, в частности, возврата половины денежных средств, должны пойти и другие сферы экономики России. «Это будет реальным драйвером для промышленного роста, высоких технологий, лёгкой промышленности, реального импортозамещения и в конечном итоге благосостояния граждан» — добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что приблизительно 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для детей. Родители смогут получить 50% компенсации от стоимости направления в лагерь через возврат на карту «Мир», приобретая детскую путевку по безналичному расчету.







