Около 5 млрд рублей выделят на компенсацию 50% стоимости детских путевок

Приблизительно 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для детей. С середины мая этого года родители более 350 тыс. школьников смогут применить программу в действии, об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Мы проработали реализацию решений президента по трем направлениям, которые были озвучены в послании. Возврат родителям половины стоимости детской путевки, поощрение молодежи, продление программы по возврату 20% затрат на поездки. По предварительным расчетам, компенсацией воспользуются родители 357 тыс. детей. Из бюджета выделяются 5 млрд рублей на это», — прокомментировал Чернышенко.

Родители смогут получить 50% компенсации от стоимости направления в лагерь через возврат на карту «Мир», приобретая детскую путевку по безналичному расчету.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил о реализации программы поддержки студенческого и школьного туризма. Также будет поощряться участие молодежи в конкурсах и олимпиадах.