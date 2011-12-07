Малькевич: Сейчас идет новая волна вбросов фейков о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В интернете появилось три новых феков регионального и федерального масштабов о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в ходе прямого эфира рассказал член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке голосованию по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Первый общефедеральный фейк, который начали распространять еще до начала голосования. Сейчас идет новая волна вбросов о том, что якобы не нужно предъявлять паспорт на участке для голосования. Это откровенная ложь, все знают, что паспорт нужен, просто его предъявляют на расстоянии социальной дистанции», — рассказал он.

Два других фейка носят региональный характер. Один из них распространяется в Твери представителями движения «Голос». По сети «гуляет» ложная информация о том, что якобы в городе на участке № 33 голосуют в автобусе. Такого участка в Твери нет, заверил Малькевич.

Другой фейк распространяется в Перми. Там, в соцсетях появились кадры, на которых люди голосуют в багажнике.

«Такого голосования на самом деле не было. Просто участковая комиссия грузила документы и средства индивидуальной защиты в багажник, чтобы отвезти их на участок», — уточнил спикер.

Малькевич обратился к журналистам и общественным наблюдателям, заверив, что подобные истории проверяются и рабочая группа готова предоставить все необходимые материалы опровергающие фейковые новости.