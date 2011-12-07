На «Казаньоргсинтез» доставили новые турбину и генератор

На «Казаньоргсинтез» доставили газовую турбину и генератор для строительства парогазовой установки. Оборудование произведено фирмой Siemens Energy, которая также является генподрядчиком объекта. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил свой источник, близкий к проекту.

Вес газовой турбины в сборе — 198 тонн, генератора — 221 тонна. Общий вес доставленного оборудования превышает 1,7 тонн. Как рассказал собеседник издания, один генератор на строящегося энергоблока оснащен приводом от газовой турбины, а второй имеет привод от паровой турбины. Особенностью нового объекта является то, что энергоблок может работать как на природном газе, так и на смеси с высоким содержанием водорода отдувок химических производств КОСа.

Установка будет размещена на участке площадью пять га недалеко от промышленной площадки. Строительство «под ключ», в которое входит как подготовка территории, подача воды и топлива, проектирование и обучение персонала осуществляет фирма Siemens Energy. Она же закупает и транспортирует оборудование. Перевозкой занималась международная фирма Zust& Bachmeier Project, отметил источник.

Всего в этом году запланирована и произведена доставка генераторов, паровой турбины, газовой турбины, модулей котла-утилизатора, конденсатора паровой турбины. Оборудование доставили до причала в Казани, а после — специальным автотранспортом отправили на стройплощадку.