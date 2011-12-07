На KazanSummit-2021 обсудят альтернативу использования Суэцкого канала

В период проведения KazanSummit-2021 пройдет Каспийский клуб. Связующая роль МТК «Север-Юг» на котором эксперты обсудят альтернативу использования Суэцкого канала. Об этом на брифинге в Кабмине сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«У нас будет проводится Каспийский клуб по инициативе МИД России. Там мы будем обсуждать международный транспортный коридор „Север-Юг“, это сессия, которая предполагает наличие транспортного коридора, как альтернативу Суэцкому каналу», — сообщила Минуллина.

Напомним, что во время саммита, который пройдет с 28 по 30 июля проведут 90 различных деловых мероприятий.

На сам саммит уже заявилось около 60 зарубежных стран и 30 регионов России.