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На KazanSummit-2021 обсудят альтернативу использования Суэцкого канала

Во время саммита пройдет Каспийский клуб. Связующая роль МТК «Север-Юг».

В период проведения KazanSummit-2021 пройдет Каспийский клуб. Связующая роль МТК «Север-Юг» на котором эксперты обсудят альтернативу использования Суэцкого канала. Об этом на брифинге в Кабмине сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«У нас будет проводится Каспийский клуб по инициативе МИД России. Там мы будем обсуждать международный транспортный коридор „Север-Юг“, это сессия, которая предполагает наличие транспортного коридора, как альтернативу Суэцкому каналу», — сообщила Минуллина.

Напомним, что во время саммита, который пройдет с 28 по 30 июля проведут 90 различных деловых мероприятий.

На сам саммит уже заявилось около 60 зарубежных стран и 30 регионов России. 

КВ
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