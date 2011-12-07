На KazanSummit - 2021 обсудят способы цифровой поддержки малого и среднего бизнеса

На XII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» состоится дискуссия на тему поддержки малого и среднего бизнеса в цифровую эпоху, сообщает Министерство экономики РТ.

Тема дискуссии звучит как «Кейсы по сохранению и развитию мер поддержки по программе «Цифровая экономика» для МСП». В секции ожидается участие директора Гарантийного Фонда Республики Татарстан Рустема Мухамедшина и руководителя Центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства РТ Алины Яруллиной.

Пандемия стала толчком для цифровизации многих сфер жизни и перехода оказания услуг в удаленный режим.

Программа «Цифровая экономика» реализуется по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на KazanSummit-2021 обсудят альтернативу использования Суэцкого канала.