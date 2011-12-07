В Татарстане отменили процедуру торгов по земельным участкам для объектов экотуризма. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ».

«Основная задача, которую поставил Президент, — решать проблемы предпринимательства системно. И поправки, принятые Госсоветом, — это первый шаг в глобальных переменах. Уже на данном этапе результаты будут ощутимы. С одной стороны, это развитие инфраструктуры в районах и дополнительный поток инвестиций в республику. С другой — новые сценарии отдыха на природе, которые построены на бережном отношении к окружающей среде», — отметила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Татарстанцы получат больше мест экологического туризма, так как будет снят барьер для подобных проектов. Предприниматели будут быстрее возводить объекты, а районы получат современную инфраструктуру и новые рабочие места.

О необходимости изменения закона бизнес-сообщество рассказало в марте этого года на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым — ее организовал департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» вместе с Государственным комитетом РТ по туризму.

Закон об аренде земельного участка без торгов для объектов экотуризма ускоряет процедуру получения земли и помогает предпринимателям уменьшить риски на этапе подготовки проекта. Процедура получения земли предполагает четыре шага: выбрать участок в муниципальной или государственной собственности, разработать концепцию будущего объекта отдыха, заявку можно доработать вместе с департаментом «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма», подать заявку в Агентство инвестиционного развития РТ — ее рассмотрят на инвестиционном совете. Если заявку одобрят, можно начинать работу.