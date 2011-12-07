Опрос: по каким достопримечательностям узнают нашу республику

Ольга Сафина, 20 лет, студентка:

- Для меня это прежде всего Болгарский заповедник. Каждый, кто приезжает сюда, совершает незабываемое путешествие вглубь истории. Здания, построенные в X - XIII веках, буквально дышат древностью. Болгар вдохновляет и радует глаз.

Валерия Смирнова, 26 лет, менеджер по кадрам:

- Я считаю, что главная жемчужина Татарстана - Казанский федеральный университет. Он имеет богатую историю и неограниченные ресурсы для качественного обучения. Среди выдающихся выпускников КФУ - Сергей Аксаков, Александр Бутлеров, Велимир Хлебников... Очень хочу, чтобы мои дети учились здесь.

Анна Кирюхина, предприниматель:

- Думаю, это Иннополис, остров-град Свияжск, Болгар, кремль со всеми его достопримечательностями, в том числе мечетью Кул Шариф. Когда бываю за рубежом и говорю, что я из Татарстана, мало кто из людей понимает, где это. Немногие слышали о нашей республике. А вот когда упоминаю о чемпионате мира по футболу - 2018, начинают вспоминать. Мне кажется, именно знаковые события, приезд влиятельных во всем мире знаменитостей привлекают внимание к любому городу. Когда люди приезжают из-за рубежа в Москву и планируют посмотреть интересные города и места, вот тогда сразу вспоминается Татарстан. На мой взгляд, это хорошо, что вкладывается немало средств в то, чтобы сделать республику более привлекательной.

Лилия Калимуллина, экскурсовод:

- Сложно выбрать что-то одно. Для меня это Казанский кремль и башня Сююмбике. В советский период она стала символом города, ее изображали на сувенирной продукции, всевозможных эмблемах. Но когда построили мечеть Кул Шариф, она стала неким новым брендом Казани. Башня Сююмбике по-прежнему привлекает своей загадочностью. Она овеяна тайнами и легендами. Но исторические факты не менее интересны: ни ханша, ни Иван Грозный башню и не видели... Туристов интересует, почему башня наклонена. На самом деле сейчас она уже не падает, фундамент укреплен. Но вот этот флер загадочности по-прежнему сопровождает достопримечательность.

Альбина Маслова, нутрициолог, марафонец:

- На мой взгляд, яркой достопримечательностью Татарстана является Болгар с его необычайно красивой архитектурой. Безусловно, в Казани это кремль, башня Сююмбике. Сам город прекрасен. Только Голубые озера чего стоят! Для тех, кто занимается бегом, романтика особого порядка - бежать по набережной, мостам, паркам города...

Нияз Хамидуллин, 32 года, Альметьевск:

- Татарстан и Казань стали известны всему миру после двух крупных спортивных событий, которые прошли в нашей республике. Это Универсиада-2013 и мировой чемпионат по футболу. Я же в эти дни толком не спал, жил только спортом! Особенно в дни мундиаля. А как мне завидовал мой друг, который в 90-е годы на ПМЖ вместе с родителями переехал в Германию! Там много наших, и конечно, они болели за Россию и радовались за Казань, Татарстан. Это такая гордость, когда о твоей родине узнают миллионы людей, восторгаются твоей страной, по-хорошему удивляются людям, которые живут здесь!

Ирина Голубкина, 47 лет, Новосибирск:

- В прошлом году впервые побывала в Казани и влюбилась в ваш город - настолько он красивый! Много слышала о нем от своих побывавших у вас друзей чуть ли не из всех республик ближнего зарубежья. Буквально все советовали посмотреть храм всех религий. Мы убедились: это действительно уникальное сооружение, подобия которому нет ни в одном городе России. Удивительно, как обыкновенный человек воплотил в жизнь свою задумку. Понятно, это не религиозное сооружение, но в нем присутствует вера - вера автора в то, что люди всей Земли едины и могут жить в мире.