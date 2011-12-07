Роспотребнадзор РТ: При выявлении у ученика COVID-19, домой отправят весь класс

В республиканском Роспотребнадзоре рассказали, какие меры будут приниматься при выявлении коронавируса у школьников и учителей.

Известно, что, если у школьника обнаружат COVID-19, домой отправят учиться весь класс. В случае подтверждения диагноза у учителя, то он отправится на двухнедельную самоизоляцию. А за остальным кругом контактных лиц установят меднаблюдение. Поэтому Роспотребнадзора по РТ порекомендовал педагогическому составу максимально соблюдать меры социальной дистанции, отказаться от пребывания в учительской и исключить совместные чаепития и общение вне работы.

Также с нового учебного года за каждым классом будет закреплен кабинет, куда учитель будет сам приходить к ученикам. Проводить урок без маски он сможет только в том случае, если он стоит у доски, а дистанция до парт составляет не менее 1 метра.