Рустам Минниханов поучаствовал в открытии памятника Мустаю Кариму

Президент РТ Рустам Минниханов поучаствовал в открытии памятника писателю Мустаю Кариму. На мероприятие прибыли глава Башкортостана Радий Хабиров и внук поэта Тимербулат Каримов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На церемонии открытия памятника классику башкирской литературы в Казани Минниханов рассказал, что «памятник Мустаю Кариму, как и памятник Габдулле Тукаю в Уфе — яркий символ дружбы между нашими братскими народами и республиками».

«Уверен, сегодняшнее событие послужит дальнейшему укреплению традиций культурного обмена, сотрудничества и дружбы наших народов» — добавил глава РТ.

Памятник установлен в столице республике на территории сквера на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурская.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что глава Башкирии поздравил всех татарстанцев со 100-летием ТАССР.