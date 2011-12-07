Шамиль Агеев: Предприниматель, чтобы выжить, должен быстро думать и сразу действовать

- Вначале, после объявления режима самоизоляции, хлынула волна вопросов из-за растерянности. Затем, когда четко определилась позиция Президента России по ситуации с коронавирусом, правительство страны поручило Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассмотреть вопросы оказания помощи предпринимателям, в первую очередь в форс-мажорных ситуациях. Особенно в тех отраслях деятельности, которые более всего затронул введенный режим самоизоляции. В прошлом году около 700 тысяч татарстанцев были заняты в сфере малого и среднего бизнеса. А предприятия этой сферы деятельности традиционно очень связаны между собой. Наложили ограничения на передвижения между регионами страны - замер туризм. Это моментально сказалось на сети общепита - закрылись кафе, рестораны. Оказались без работы транспортники - причем как небольшие автотранспортные предприятия, перевозившие туристов и гостей Татарстана, так и крупные компании - железнодорожный транспорт, авиасообщение. Вся отлаженная стройная система поехала вкривь и вкось! Санатории, тотально закрытые магазинчики в торговых центрах, транспорт - фактически пострадали все в той или иной степени.

Но руководителям этих предприятий, у которых была практически остановлена работа, сказали: вы должны сохранить зарплату своим сотрудникам. А как, за счет чего, если нет дохода? Это ведь не советское время - как вам велели, так вы и выполнили, сейчас действует рыночная система.

Позже, когда прояснилась ситуация, в Торгово-промышленную палату РТ стали обращаться с конкретными вопросами. В том числе арендаторы в торговых центрах: «С целью нераспространения коронавирусной инфекции использование арендованных помещений приостановлено, они опечатаны, допуск сотрудников полностью прекращен. Прошу вашей поддержки в решении проблемы». И таких обращений к нам поступило более тысячи! Руководители малых предприятий спрашивали: «Ну хорошо, мы сейчас возьмем кредит, выплатим этими деньгами заработную плату, а чем потом кредит отдавать, если наша деятельность остановлена?»

Анализируя эти обращения, а зачастую это был настоящий крик души о помощи, стало понятно: многие не знают не только о своих правах, но даже и о том, куда обращаться. Действительно, многое не было прописано в объявленном в стране режиме самоизоляции. И даже те структуры, где юристы хорошо знали об объявленных мерах поддержки, трактовали их в свою пользу. Органы власти - в свою, банковские - в свою.

- А какие меры поддержки действуют в пользу предпринимателей?

- Если говорить о Торгово-промышленной палате республики, мы подготовили и отправили Президенту России, правительству страны, Президенту Татарстана и Кабинету министров РТ более 20 обращений с конкретными предложениями по выходу из кризиса, связанного с пандемией. В том числе предложения в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения. Одним из них является пересмотр в системе налогообложения: в целях повышения эффективности делового сообщества считаем необходимым снизить ставку НДС с 20% до 10%.

В целом за 7 месяцев текущего года в органы законодательной и исполнительной власти республики и городов РТ на предприятия направлена 1350 предложений и запросов.

- Какие ответы вы получили?

- Подавляющее большинство предложений Торгово-промышленной палаты РТ одобрено и принято к рассмотрению. Среди них, например, повышение стипендий студентам до уровня МРОТ. В Министерстве просвещения РФ, куда мы отправили это предложение, оно получило поддержку.

Кризис, вызванный пандемией, выявил необходимость создания единых стандартов в подходах и равных возможностей в получении госуслуг. Предприниматель из Казани и предприниматель из Мамадыша должны иметь одинаковый доступ к финансам и закупкам. Как обязательное горячее питание для школьников: всем так всем!

Надо отдать должное руководству республики. В Татарстане благодаря быстрой и оперативной реакции Президента Татарстана Рустама Минниханова были приняты неотложные меры поддержки предпринимателей, заработал кризисный штаб республики, который возглавил глава Министерства экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан - общественная некоммерческая организация, но, исходя из своих возможностей, мы также организовали такие формы поддержки предпринимателей, как грантовые проекты «100 лидеров», «Крылья вашему бизнесу».

- Как, на ваш взгляд, сложится экономика малого бизнеса в Татарстане? Куда можно уйти, в какую сферу? Куда уже уходят предприниматели? И как перестраиваются?

- Предприниматель - не массовая профессия, это товар штучный. Научиться предпринимательству практически нельзя, с этим талантом нужно родиться. Посмотрите на мировых знаменитостей в этой сфере - их можно пересчитать по пальцам. Форд, Сорос, Гейтс, Маск - таких удачливых предпринимателей единицы.

Условно говоря, из 100 человек лишь один становится настоящим бизнесменом. И нынешний кризис не прибавил и не уменьшил в Татарстане число занятых своим собственным делом - это количество людей с инициативной жилкой всегда остается стабильным.

Вместе с тем эпидемия указала на два фактора. Первый - нужно рассчитывать только на свои силы, каждый человек должен стремиться сам себя обеспечить. Второй - необходимо иметь запасную специальность и уметь хорошо делать то, что у тебя получается лучше всего. Либо нужно научиться делать что-то своими руками - как мастер всегда будешь иметь работу, либо нужно работать головой, чтобы стать популярным нынче и востребованным программистом, IT-специалистом, переводчиком и знатоком языков. В любом из этих направлений деятельности - умственной или физической - сейчас ценятся именно спецы. Поэтому неплохо иметь в запасе специальность, с помощью которой ты можешь заработать себе и своей семье на жизнь.

А начинать нужно со школы. Нас повели по неверному пути, уничтожив профессиональное образование. Необходимо возродить уроки труда, научить мальчишек уметь делать что-то своими руками, девочек - шить, им это потом здорово пригодится даже в их будущих семьях.

- Что должен уметь делать будущий предприниматель?

- Чтобы выжить, он должен быстро думать и сразу действовать. Например, когда грянула эта злосчастная пандемия, часть предпринимателей в Татарстане переключилась быстро: кто-то тут же начал шить маски, другой организовал производство антисептиков, третий занялся доставкой продуктов питания.

При этом вот какое любопытное наблюдение мы фиксируем. Жесткие условия жизни в период пандемии, свалившейся как ком снега на голову, вынесли на поверхность те черты характера человека, которые до этого он сдерживал внутри и не проявлялись так сильно. Боязливые бизнесмены стали еще боязливее, трусоватые стали трусливыми, осторожные - более осторожными, смелые - еще смелее. А еще появились отчаянные!

- Коронавирус - это болезнь или переформатирование мировой экономики?

- Эта пандемийная инфекция показала нашу незащищенность перед внешними факторами. Стихийно возникать такие вещи не могут… Оказалось, что земной шарик небольшой и все страны можно одним махом поставить на попа. Это показывает зависимость людей друг от друга и ответственность. Вообще эта инфекция будет еще долго существовать, и нам придется с этим жить.

Что случилось - то случилось. Надо достойно выходить из этой ситуации, а главное - сохранять спокойствие, рассчитывать только на себя и четко знать, что делать каждому. Расслабленности быть не должно. Мой рецепт - оптимизм, занятия спортом и уверенность в своих силах при любом положении дел.