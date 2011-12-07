Цель проекта «Старшее поколение» - активное долголетие

С учетом тенденции старения населения перед сферой оказания социальных услуг встают совершенно новые задачи. В 2019 году в Татарстане началась реализация регионального проекта «Старшее поколение», который является составляющей частью национального проекта «Демография». О том, как реализуется этот проект, рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

- Юлия Ивановна, в чем суть проекта «Старшее поколение»?

- Поскольку людей старшего возраста с каждым годом становится больше, необходимы новые подходы в работе с пожилыми людьми. Благодаря правильно выстроенной системе социальной и медицинской помощи, ухода можно увеличить продолжительность и качество их жизни.

Мы уходим от привычной службы оказания надомной помощи, когда соцработники только приносили продукты и оказывали элементарные социально-бытовые услуги своим подопечным. В проекте «Старшее поколение» большой блок посвящен созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Комплекс оказываемых услуг будет определяться для каждого человека индивидуально. Есть, например, пожилые люди, которые могут передвигаться и обслуживать себя сами, но только в пределах своей квартиры, а сходить в магазин, аптеку для них уже проблематично. А есть те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе.

- Кто и как определяет состояние человека и то, какая помощь ему необходима?

- Для этого надо обратиться в органы соцзащиты. Оценка состояния комплексная: медицинская и социальная. И в зависимости от выявленных ограничений для подопечного будет составляться конкретный комплекс услуг, которые облегчат и улучшат качество его жизни. Это первое направление проекта «Старшее поколение». Второе направление - помощь тем, кто находится на постельном режиме и нуждается в постоянном уходе.

- Насколько востребованы услуги сиделки?

- Такие специалисты очень востребованы. За время реализации проекта мы предложили услуги сиделки примерно 300 татарстанцам. На данный момент в республике такие услуги предлагают две негосударственные организации. Там работают квалифицированные люди, прошедшие специальное обучение. Услуга достаточно дорогая - от 1200 - 1300 рублей в сутки. А для участников «Старшего поколения» плата оставляет от 5 до 7 тысяч рублей в месяц в зависимости от доходов семьи. Разница получается значительная. К тому же сиделка освобождает родственников больного от необходимости постоянно находиться дома. У них появляется возможность выйти на работу, зарабатывать деньги, что очень важно для повышения общего благосостояния семьи.

Еще один аспект - эти негосударственные организации обучают людей навыкам ухода за тяжелобольными и принимают на работу тех, кто стоит на бирже труда и готов работать в этой сфере. Они проходят курс обучения, получают сертификаты и трудоустраиваются. Таким образом работу сиделки получили уже порядка 300 человек.

- Но, наверное, далеко не все семьи готовы воспользоваться услугами сиделки?

- Да, мы это понимаем, поэтому во всех районах республики организовали школы ухода. Было закуплено специализированное оборудование, с помощью которого обучают правильному уходу за лежачим больным: как его переложить, перевернуть, помыть, покормить, как с ним общаться. Наши специалисты прошли обучение в Москве и могут выехать на дом, чтобы обучить членов семьи больного этим приемам. Кроме того, здесь важна психологическая поддержка и пациента, и его родственников. Это третий аспект проекта «Старшее поколение».

- Можно ли в рамках этой программы воспользоваться услугами частных медицинских учреждений?

- В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске в медико-социальный патронаж пожилых людей уже включаются и частные медицинские учреждения. С 1 сентября под их наблюдением будут находиться 350 татарстанцев. К ним еженедельно станут приезжать на дом специалисты из частных клиник, чтобы проводить все необходимые медицинские процедуры, назначенные лечащим врачом: массаж, установка капельницы, уколы, перевязки. Для пациентов это обслуживание бесплатное, потому что оно будет осуществляться в рамках программы «Старшее поколение».

Кстати

С 1 сентября в Татарстане в рамках республиканского проекта «Старшее поколение» планируется открыть отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста. Недостаток общения, одиночество - большая проблема современного общества. Особенно актуальна она для людей старшего поколения. Сейчас, вместо того чтобы сидеть дома, у бабушек и дедушек будет возможность интересно и с пользой проводить время. В отделении дневного пребывания они смогут пообщаться с другими людьми, получить помощь психолога, несложные медицинские процедуры. Чтобы посещать отделение дневного пребывания, надо обратиться в органы соцзащиты.