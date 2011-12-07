В Альметьевске задержали мужчину, прятавшего закладки, находясь со своей семьей

В Альметьевске задержали мужчину, прятавшего закладки со всей семьей. Об этом рассказывает пресс-служба отдела МВД России по Альметьевскому району.

Сообщается, что за рулем была его жена, а на заднем сиденье находился 13-летний ребенок. Однако жена не знала, чем на самом деле занимался глава семьи. По ее словам, она думала, что возит мужа по делам.

Задержали 30-летнего мужчину во время очередного «дела», когда тот делал «закладку» на территории гаражного кооператива. Тогда сотрудники полиции забрали у него два пакетика с марихуаной и один пакетик с мефедроном.

При задержании житель Альметьевска признался, что что купил наркотики в интернете, чтобы продать их в родном городе. Позже в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили расфасованные для продажи синтетические наркотики массой в 800 граммов, а в его телефоне фото мест, где он прятал «закладки».

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.