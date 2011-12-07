В День знаний откроется татарстанский Центр для детей «Сириус»

1 сентября состоится открытие Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи РТ по модели Образовательного Центра «Сириус», сообщает пресс-служба Университета талантов.

Центр будет работать круглогодично и сможет принимать в течение года более 1000 одаренных школьников. Для ребят созданы специальные образовательные программы, школьники примут участие в тренингах и мастер-классах. На базе Республиканского центра начнут работать 18 научно-исследовательских лабораторий, учебных кабинетов и площадок по трем сферам деятельности – наука, искусство и спорт.