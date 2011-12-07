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День Республики в Нижнекамске отпразднуют в онлайн-формате

Для жителей города будет организована викторина.

В Нижнекамске День города и республики отпразднуют онлайн. Присоединиться к просмотру можно будет 30 августа, в 16.00. Об сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

В честь 55-летия Нижнекамска его жителей также приглашают участвовать в викторине и ответить на символичные 55 вопросов о родном городе.

Праздничная программа будет организована во всех городах республики, в том числе и в столице Татарстана. Более подробно ознакомиться с афишей мероприятий в Казани можно в нашем материале.

КВ
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