День Республики в Нижнекамске отпразднуют в онлайн-формате

В Нижнекамске День города и республики отпразднуют онлайн. Присоединиться к просмотру можно будет 30 августа, в 16.00. Об сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

В честь 55-летия Нижнекамска его жителей также приглашают участвовать в викторине и ответить на символичные 55 вопросов о родном городе.

Праздничная программа будет организована во всех городах республики, в том числе и в столице Татарстана. Более подробно ознакомиться с афишей мероприятий в Казани можно в нашем материале.