Минтруд: Правила начисления соцвыплат на детей будут изменены

Министерство труда скорректирует правила начисления социальных выплат на детей до 7 лет, одиноким родителям и беременным женщинам. Об этом рассказала заместитель глава ведомства Ольга Баталина.

Изменения будут касаться квот на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты. По новым правилам при решении о выплатах автомобили учитываться не будут. Поправки внесут до конца этого года, сообщает Баталина.

В прошлом году пособие назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. По правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума, то размер пособия повышают до 70-100%. Пособие распространяется и на детей, которые находятся в семье под опекой.

Размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

Ранее «Казанские ведомсоти» сообщали о том, что Минтруд РТ рассказал, где можно найти кружок или секцию для ребенка с ОВЗ.