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Минздрав РТ: Строительство военного госпиталя в Казани обойдется в 3 млрд рублей

Сегодня в столице Татарстана заложили камень в честь начала строительства медучреждения.

Строительство Казанского военного госпиталя обойдется примерно в 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. 

«[Строительство оценивается] где-то в размере трех миллиардов рублей», — сказал глава ведомства. 

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт началу строительства Казанского военного госпиталя. В новом лечебном учреждении медицинскую помощь будут получать военнослужащие и их родные.

КВ
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