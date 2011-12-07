Минздрав РТ: Строительство военного госпиталя в Казани обойдется в 3 млрд рублей

Строительство Казанского военного госпиталя обойдется примерно в 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«[Строительство оценивается] где-то в размере трех миллиардов рублей», — сказал глава ведомства.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт началу строительства Казанского военного госпиталя. В новом лечебном учреждении медицинскую помощь будут получать военнослужащие и их родные.