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В Казани сдали последний долгострой фирмы «Свей»

Строительство объекта было начато еще в 2007 году.

В Казани сдали дом на улице Четаева № 14, застройщиком которого выступала фирма «Свей». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Строительство 19-этажного дома на 136 квартир начали в 2007 году, однако сдача объекта сдвигалась несколько раз до полной остановки работ. Возобновление строительства стартовало в феврале 2018 года.

В мэрии отметили, что дом стал первым проблемным объектом обманутых дольщиков, который сдали в этом году. 

Ранее проблемный дом в казанском ЖК «Золотая середина» сдали в эксплуатацию спустя 10 лет строительства.

КВ
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