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Проблемный дом в казанском ЖК «Золотая середина» сдали в эксплуатацию спустя 10 лет строительства

Всего в доме 140 квартир, большая часть которых принадлежит дольщикам.

Дом в ЖК «Золотая середина» в Казани с 2012 года не могли сдать в эксплуатацию — разрешение было выдано на возведение 9-ти этажного жилого здания, но квартиры продавались как для 18-ти этажного дома. Постройку должны были сдать в 2015 году, но работы приостановили.  

Завершили строительство дома № 6 по ул. Чистопольской в Казани в июне этого года, в июле застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас здание соответствует всем техническим требованиям и проектной документации, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Всего в доме 140 квартир, большая часть которых принадлежит дольщикам. 

Напомним, строить дом начинала ООО фирма «Свей»: она и возвела 19 этажей вместо 9 разрешенных. В 2020 году владельца «Свея» осудили за мошенничество. К строительству приступил новый застройщик. Незаконные этажи снесли, а конструкцию дома укрепили.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что дольщики казанского ЖК «Золотая середина» получат квартиры в компенсационных домах путем жеребьевки.

КВ
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