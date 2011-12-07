В проекте «Пушкинская карта» примут участие 80 культурных учреждений РТ

Сейчас в программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 культурных учреждений Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«На сегодняшний день нашими культурными учреждениями загружено 386 культурных событий. При этом 55% от данного количества — мероприятия, запланированные на сентябрь — октябрь этого года. Также уже загружены события, которые пройдут в ноябре — декабре 2021 года», — сообщила Юлия Адгамова.

Этот список ежедневно пополняется с учетом формирования афиш культурных учреждений РТ, отметила спикер.

Полный список мероприятий, которые молодые люди смогут посетить при помощи «Пушкинской карты», будет представлен на портале к 1 сентября.

Напомним, проект «Пушкинская карта» реализуется среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.