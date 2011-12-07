В России запустят «Пушкинскую карту», по которой молодёжь сможет бесплатно посещать театры

Владимир Путин сообщил о планах ввести в России новый инструмент для посещения молодыми людьми учреждений культуры — «Пушкинскую карту». Президент рассказал об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос учительницы из региона.

Преподаватель, которая не подписалась, отметила, что работает в селе и видит, что у детей есть возможность добраться до районного центра, но нет средств, чтобы там «посещать театры и другие культурные учреждения».

«Мы хотим ввести такой инструмент, как „Пушкинская карта“ для молодых людей от 14 до 22 лет. Будут предоставлены финансовые средства для того, чтобы решить эту проблему. Средствами можно будет воспользоваться в течении сентября — декабря текущего года. На их счет будет выделено 3 тысячи рублей на театральные программы. Таким образом, они смогут посещать культурные учреждения», — сообщил в ответ Президент.

Когда именно будет запущен новый инструмент, глава государства не уточнил, но сообщил, что молодые люди смогут ходить на концерты, в музеи и в театры как в своем регионе, так и в других, и даже «добраться до Большого театра».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что, по данным недавно проведённого исследования, в Казани низок интерес к учреждениям культуры у молодёжи. Только 17% казанцев в возрасте от 18 до 25 лет посещают театры, музеи, выставки или концерты. Власти разработали план, чтобы заинтересовать культурной средой представителей нового поколения.